Caso obra de Andrade...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Nos centramos en el problema de fondo...



Si va a construir su casa, necesita un arquitecto que ejecute los planos, es obligatorio para el registro al BPS, escribano para certificar las firmas, un estudio contable para inscripción y pago de liquidación de nóminas.



Necesita un Técnico Prevencionista, más de 5 obreros, andamios o demolición. Para inscribir en la Intendencia, necesitará sacar el permiso de Construcción y pagará al arquitecto arancel fijado en el 10% más IVA. Ya está pagando el 22% de IVA sobre todos los materiales y los impuestos de importación de materiales con otro origen.



Pagará jornales con los laudos y beneficios que establece la ley 14.411, que no hace diferencia en el tipo de obra en cuanto a su destinatario; pagará lo mismo que una gran empresa que trabaje para el Estado o una multinacional, si la obra está en La Teja, Prado, Carrasco, barrios privados o balnearios, mismo laudo para todo el país.



Acá detallo algunos componentes que integran el Sueldo de Oficial Finalista $ 70.040.- Aportes BPS $ 56.847, un peón $ 47.900.- Aportes BPS $ 35.343.- Total $ 210.130.- Incluyen Laudo, 10,42% de incentivo por presentismo semanal, 5% por presentismo mensual, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, transporte, ticket alimentación, 1/2 hora descanso diario paga. Hay que entregarle al trabajador en abril y octubre, equipo completo de ropa, elementos de protección, botiquín de primeros auxilios. Sumar 7 feriados pagos, pago de 6 horas de lluvia, campera de abrigo, protector solar.



No olvidar los fueros sindicales, con una bolsa de 300 horas mensuales. Licencias sindicales, consejo directivo central del Sunca (35 integrantes) 55 días al año, consejos directivos departamentales (7 integrantes) 24 días al año, consejos directivos Maldonado y Canelones (7 integrantes) 33 días al año, consejo departamental Montevideo (14 integrantes) 44 días, delegados del Centro de Trabajo 10 hs mensuales. Bolsa de horas de Licencia: Consejo Directivo Central Sunca 350 hs, Canelones y Maldonado 150 hs, Montevideo 250 hs.



Viáticos a partir de 5 km, nocturnidad, suplemento balancín, licencias por estudio, paternidad, duelo, matrimonio.



Existe la Ley de Responsabilidad Empresarial Penal; tener un accidente en obra puede implicar perder la casa o ir preso. La inspección del Ministerio de Trabajo, solicitará se cumpla con el decreto 125/014. Deberá pagar a un instalador eléctrico, sanitario, por la luz de obra, la conexión de agua, trámites, comenzará a pagar tasa de saneamiento. La gente buscar realizar autoconstrucción y se capacita, justamente porque es muy difícil hacer frente a tantos costos y de esa manera inscribiendo antes, exonera los aportes al BPS.



La ley 14.411 se aprobó el 7 de agosto de 1975 por el gobierno cívico militar y luego el Sunca la explotó al máximo; colocando cada vez más compensaciones y beneficios sindicales. La productividad bajó a la mitad y se olvidó de la dificultad para el acceso a la vivienda del trabajador; realidad que parece le explotó en la cara a un Senador que ha liderado ese sindicato. Se olvidaron que todas las obras no son para empresarios, sino que la mayoría son el techo para trabajadores humildes.