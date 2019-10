Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El "Caso María" tiene erizada, pero unida, a la sociedad uruguaya en torno a la figura de la niña, que manifiesta querer permanecer con su madre.



Siento que no se está teniendo en cuenta el principal derecho, el de la niña, a la que están tratando poco menos que como a una pelota. Si yo fuese Salomón, prescindiría de leyes y abogados y pondría a cada progenitor en el arco de una cancha sin publico y a la niña al medio y la dejaría correr, libremente, hacia el arco que ella eligiese.



Cualquiera de ellos que ella eligiese, sería el correcto. Los niños no equivocan ni condicionan sus sentimientos. Saben, por puro instinto, quien los ama de verdad.



En Uruguay tenemos la percepción de que se está cometiendo un gravísimo error que lo ha de pagar, en cuerpo y alma, la pobre niña. En segundo lugar su madre. De hecho, los efectos psicológicos de ese dictamen judicial, ya lo están pagando ambas desde hace rato.



Ojalá los vaticinios de esta orilla no se cumplan. El tiempo dará su razón a quien la tenga.



Lástima que, tal vez para entonces, el daño sea irreversible.