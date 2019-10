Caso María

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| En relación al triste episodio de la madre y su hija en el consulado uruguayo el MIDES mostró estar preocupado por la situación de una niña que dijo no querer estar con su padre.



No se respetó la opinión de la menor como sujeto de Derecho de acuerdo al articulo 12 de la Convención de derechos del niño y del adolescente de la ONU. Ahora bien, no basta con mostrar preocupación, queremos saber si el MIDES o el INAU hicieron la denuncia ante la ONU como es su deber.