Caso Germán Cardoso

@|¡Sí señor! ¡Soy frenteamplista y a mucha honra! Tiempo atrás se publicó en Ecos otra carta mía en la que hablaba de que el Ministro de Turismo, Germán Cardoso, debía renunciar ante la revelación de los pedidos que le hizo a un jerarca policial de Maldonado.



Hoy me entero que el Ministro ha dejado de serlo, no por ese motivo, sino por unas irregularidades en las compras realizadas por su Ministerio.



Públicamente deseo felicitar al Presidente de la República por haberle solicitado su renuncia (al menos eso es lo que se dice en los corrillos). Este Presidente está haciendo las cosas bien, y en lo que me es personal, no me preocupa en absoluto si los Blancos vuelven a triunfar en las elecciones próximas, porque la cuestión no es lo que le viene bien al Frente Amplio, la cuestión es lo que le viene bien a los uruguayos. Y según mi leal entender y parecer, el Partido Multicolor está haciendo las cosas relativamente bien.



¡Sigan así!