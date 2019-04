Caso Gavazzo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Me costó decidirme a escribir esta carta, porque se trata de un tema acontecido ¡46 años atrás!



Gran enseñanza para nuestros hijos y nietos no haber terminado con esto hace años, máxime con dos plebiscitos encima.



La versión dada por el Tte. Cnel. en retiro Gavazzo es absolutamente fuera de toda lógica y por ende, no creíble.



Muere una persona en una unidad militar de tipo Grupo o Batallón, no importa ahora el porqué, y resulta que el Jefe y el Segundo Jefe de la dicha Unidad van a hablar con el Comandante de la División I, a la que pertenece el Grupo, un General (dicen que de pocas pulgas) con la misma facilidad con la que yo hablo de fútbol con mi vecino. ¿Mandos medios? ¿Qué es eso? El Jefe de Estado Mayor de la División, el Segundo Comandante de la División, Coroneles ellos, fueron salteados por un Mayor y un Teniente Coronel que lograron que el General los recibiera rápidamente. Casi como si fueran James Bond. Poco creíble.



Pero además, el Comandante de la División le ordena a un simple Mayor que viaje 250 kms. y arroje el cuerpo en el lago de Rincón del Bonete, que claramente no está dentro de la jurisdicción de la División I. Es más, por ser un lago no sé si no pertenecería a la jurisdicción de la Prefectura Nacional Naval o como se llamara en esa época. ¿Pueden imaginarse los lectores el escándalo que se hubiese armado si el Mayor Gavazzo hubiera sido descubierto en su tarea de arrojar el cuerpo al agua? El escándalo entre la División I y la Prefectura o la Armada hubiese sido inconmensurable y es probable que hubiese obligado al Presidente de la República (estábamos en Marzo de 1973) a relevar al General Cristi por esa insólita invasión de jurisdicciones.



Pero no, dentro de todo el cansino e irrelevante bla, bla, bla que se oye por ahí, nadie se plantea ese aspecto. Y nadie se lo plantea porque se tiene la impresión de que se toca de oído.



No se advierte que en un 99% de las probabilidades esto ha sido una operación de inteligencia, pergeñada muy probablemente para molestar la candidatura del Gral. Manini Ríos. No es necesario ni ser militar ni ser Sherlock Holmes para darse cuenta.



Pero la maniobra no ha salido bien. Dejando de lado la aberrante resolución sobre el Ministro de Defensa, muy enfermo y la misma aberrante resolución sobre su Sub Secretario; las baterías apuntan a la Presidencia de la República.



Se quiere tapar el asunto hablando de generalidades, que el tema militar, que Manini, que la dictadura (que terminó hace 34 años), que suprimir los Tribunales de Honor, pero en definitiva se trata de lo de siempre, embarrar la cancha en la búsqueda de destruir a las FF.AA. y de encontrar "desaparecidos" que obviamente están fallecidos.



Quien busque otra cosa, está errado.