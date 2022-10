El caso del funcionario infiel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Ya hablaban los Evangelios hace más de 20 siglos atrás del administrador infiel, que con astucia engañaba a su empleador.



A todos los uruguayos sanos nos conmovió conocer los episodios vinculados al funcionario custodia personal del Presidente, imputado de varios delitos (ajenos a sus funciones), cuya autoría el Poder Judicial habrá de dictaminar luego del proceso recién iniciado contra el procesado.



Lo que es indignante, amén del presunto abuso de confianza, que quien más lo ha sufrido es el propio jerarca, Presidente de la República, dado el carácter personalísimo del vínculo laboral entre custodia y custodiado.

Repito, lo que indigna es el linchamiento mediático, y el rédito político que algunos tratan de obtener del “árbol caído”.



Se habla de terrible impacto internacional, de que Presidencia era sede de una asociación para delinquir, poco menos que es un tema para que trate el Consejo de Seguridad de la ONU, valga el chascarrillo.



Pero acaso, preguntamos: ¿el país no tuvo suficientes escándalos en los últimos 15 años más sorprendentes que el del manifiesto custodia?

¿Acaso el gobierno del Frente Amplio no padeció la renuncia de un Vicepresidente de la República, la de su Presidente del BROU, la de su Ministro de Economía y Finanzas, todos imputados de delitos, procesados y condenados? ¿Acaso no tuvo que renunciar un diputado luego procesado? ¿Acaso no existen denuncias penales en curso contra la ex Presidente de Antel y actual Intendente de Montevideo contra los directores de Gas Sayago?, ¿o el procesamiento del ex jerarca de URSEC? ¿Acaso un Senador de la República no está denunciado por un episodio acaecido en un bien público en La Paloma con el resultado de un inocente parapléjico?



Claro que a ningún ciudadano honesto de este país aquellos hechos- al igual que el que nos ocupa -no dejaron ni indiferentes ni indignados - pero así es la naturaleza humana cuando se desvía de la conducta debida.



A lo del título, el funcionario infiel es tan antiguo como el mundo. Y lo mismo aquellos que medran con el mal ajeno en procura de espurios réditos políticos.