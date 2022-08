Caso Charles Carrera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Los ciudadanos de a pie nos enteramos 10 años después de los hechos qué, con apariencia y evidencia delictiva (la Justicia lo dirá), protagonizó en el 2012 el hoy Senador y entonces hombre fuerte de Bonomi y jerarca del Ministerio que se encargaba de la seguridad pública y de la Policía.



Resulta que un funcionario de alto grado en Rocha fue investigado por fiestas en inmueble del Estado, y por una bala que de allí supuestamente provino y dejó parapléjico a un vecino que ocasionalmente se asomó al frente de su casa. Hasta hoy nos relatan que no existió justicia para el damnificado ni por parte del Poder Judicial ni por la Administración Pública involucrada.



Hasta aquí conocimos un episodio gravísimo y con apariencia delictiva, pero tapado insólitamente tras una cortina de humo que lo había sumido en un trágico olvido. Pero como las mentiras tienen patas cortas saltó en TV la historia verdadera. Apunta contra la administración del Frente Amplio, contra los jerarcas del Ministerio del Interior de entonces y especialmente contra el Dr. Carrera, Senador del MPP.



Parece ser que éste, por “gesto humanitario” nos dice hoy, en forma secreta (sin expediente ni asesoramiento alguno)... y utilizando fondos públicos se ocupó de que la víctima ingresara con un título falso (cargo policial que no posee) como paciente en el Hospital Policial. Allí vivió y se trató durante tres años, y su familia además recibió dinero mensual del Estado. Todo pagado por el pueblo y sin fundamento jurídico alguno que lo dispusiera. Pero, ¿qué hay detrás de esta inverosímil historia?



El funcionario, presunto autor o cómplice de los hechos, porque nadie sabe qué rol cumplió, no hay testigos, permanece en el escalafón policial. De lo investigado entonces, surge que nadie oyó nada ni se habría investigado el hecho. Parece ser que nunca se pudo saber quién o quiénes causaron esas lesiones gravísimas. Pero... ahora aparecen y nos hacen escuchar grabaciones con la palabra del Dr. Carrera que lo dejan en la cuerda floja.



Lenguaje soez, supuestas amedrentaciones de retirarle la plata al damnificado, de que nada le importa el periodismo ni la oposición política, y finalmente una confesión de que “ellos” se habían hecho cargo, sino este hombre y su familia estarían en la calle tirados. Habría que saber quiénes eran “ellos”, porque esto suena a película de terror. Nos recuerda aquella frase de su líder de que “lo político está por encima de lo jurídico”.



Lo peor es que este Senador atrapado en la red de estas nuevas denuncias, le dice al ciudadano común, muy suelto de cuerpo, que fue por razones “humanitarias” que actuó en esta forma irregular. Y agrega que es el Ministerio del Interior el responsable. ¿De qué habla? Debió decir el Ministerio que él dirigió, el del Frente Amplio. Debió aclarar por qué el presunto funcionario policial responsable siguió en su cargo durante los 7 años posteriores de gobierno frenteamplista, si como dice era el responsable, y aún hoy, porque este problema se heredó el 1° de Marzo del 2020.



Y debe aclarar quién autorizó que dispusiera a su sola discreción de los bienes públicos, en base a qué normas y con qué asesoramiento jurídico contable lo hizo. Y si el gasto fue autorizado por el Tribunal de Cuentas como corresponde. Debe explicar para tratar de aclarar algo que como el dicho en Dinamarca: “huele muy mal”.



Como bien dijo el Ministro Heber al tomar conocimiento de los dichos del ex director general Carrera: “Aquí nadie tiene coronita”.



Aguardaremos entonces a ver qué surge de la nueva investigación que, ante esta grave denuncia que involucra a un Senador de la República, habrá de proceder.



Lamentamos oír las burdas explicaciones del involucrado y de su fuerza política solidarizándose con su proceder.