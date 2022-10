Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Desaprovecharon una oportunidad formidable.



Un sabor amargo, más dudas que antes y respuestas insatisfactorias, así podría resumirse en pocas palabras lo visto y escuchado el pasado 12 de octubre en la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores en régimen de Comisión General, en la que jerarcas del gobierno comparecieron a solicitud del Frente Amplio por el caso Astesiano.



Realmente, se esperaba que los jerarcas aprovecharan una oportunidad única en la que pudieran, con total sinceridad y humildad, pedir al pueblo uruguayo las disculpas tan necesarias sobre semejante hecho vergonzoso; admitiendo que se equivocaron con el ex jefe de la custodia presidencial y que se comprometían a que esto no volvería a ocurrir.



Creo que algo tan simple y grandioso como eso es lo que a muchos nos hubiera encantado escuchar, incluso me animo a decir que los propios representantes del Frente Amplio también hubieran recibido con agrado esas palabras.



Pero lamentablemente no se dio, y en lugar de eso se observaron y escucharon por parte de algunos referentes del gobierno gritos y gestos que no concuerdan con una convivencia democrática y que dan a pensar que en la política uruguaya algunas personas aparentemente tendrían dificultades en la gestión de las críticas que reciben. Por eso el senador Alejandro Sánchez, inteligentemente, citó la frase del historiador, senador, gobernador y cónsul del Imperio romano Cornelio Tácito: “Quien se enfada por las críticas, reconoce que las tenía merecidas”. A buen entendedor, pocas palabras…



Como “simple” ciudadano, opino que el Uruguay de 2022 da tristeza y vergüenza en muchos aspectos, y uno de ellos es que hoy seamos titulares en medios internacionales por este caso que se suma a otros más recientes como el de Marset. ¿Cómo salimos de esto? ¿Vamos a mirar para otro lado victimizándonos con el “garrón” o el “balde de agua fría”? ¿Lo superamos recordando una y otra vez épocas de gloria que ya pasaron hace mucho como cuando fuimos “la Suiza de América” o cuando salimos Campeones del Mundo en 1950? ¿O tal vez echando en cara errores de gobiernos anteriores?



No se sabe qué viene de ahora en más, no sólo en Uruguay sino en el mundo; este mundo tan convulsionado y que está nuevamente a un botón de un desastre nuclear.



Es hora de que el gobierno dé muestras contundentes de que quiere hacer bien las cosas, con hechos concretos y a la altura de las circunstancias; la ciudadanía se está cansando cada vez más de todo esto y eso para nada es recomendable.