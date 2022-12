Caso Astesiano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|A la salida de la Fiscalía, a la cual fue convocado para responder acerca del tema del ex custodio presidencial, el Secretario de la Presidencia hizo declaraciones a la prensa, pero no respondió preguntas de los periodistas.



Fue por este motivo que Fabián Cardozo (ex jefe de informativos de Canal 5 durante los gobiernos frenteamplistas) se preguntó por qué no hubo respuestas a los requerimientos de la prensa. Ante ello, la encargada de prensa del Herrerismo le recordó que Tabaré Vázquez hacía lo mismo con frecuencia y eso no fue motivo para que Cardozo se rasgara las vestiduras y expusiera sus quejas públicamente.



A modo de defensa, Cardozo respondió que a su juicio ello estuvo mal y habría que mejorar esa forma de proceder, agregando: “no tengo la obligación de defender a ningún partido ni gobierno”.



Tal parece que en el comportamiento de este periodista militante hay dos déficits: de memoria y de vergüenza, porque parece haber olvidado su propia conducta, ajena por completo a la falsedad que declama sobre sí mismo.



Quienes veíamos los informativos del canal oficial cuando él era jefe, tenemos muy buena memoria. Y desde que dejó de serlo, también tenemos clara conciencia de su desparpajo en cuanto a su total lejanía del necesario equilibrio propio de quien ejerce el periodismo serio.



Entre estos últimos, Cardozo no está incluido.