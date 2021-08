Caso Andrade (I)

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Sigue mi indignación por los cometidos del señor Andrade, que siendo Senador de la República, ha deshonrado su titularidad.



No por ser Senador tiene el derecho de ser “como muchos”. Tiene el deber de ser mejor que muchos y si no puede honrar sus deudas, que antes de hacer un bandidaje como el de construir su casa sin pagar lo debido en impuestos y tasas, que pida prestado al BROU, o a sus amigos y “compañeros” de bancada, que le “den una mano”, para no quedar expuesta su falta.



Si yo construyo una casa fuera de la ley y me descubren, tengo que pagar todo, más multas y recargos.



Espero que si los compañeros lo quieren ayudar, no eviten pagar las multas y recargos que son de rigor.



¡Andrade es igual a cualquier ciudadano del Uruguay frente a la ley! Por ser Senador del FA no tiene más derechos que aquellos que no lo sean y que hagan lo mismo. Somos todos iguales ante la ley; al menos así nos enseñaron en la escuela.