Caso Andrade (II)

@|Soy frenteamplista. Lo de Andrade me pareció absolutamente mal. Creo que él debería haber pagado el dinero de la construcción de su casa tanto al BPS como a la Intendencia de Canelones.



¿Cuál es el problema con esto?



Yo creo que hay que tener cuidado con la doble moral. “Gallinas no porque yo tengo”. No somos los uruguayos muy apegados a cumplir con la ley. Me gustaría que se enviaran los nombres de todos los jerarcas públicos al BPS y a las Intendencias de todo el país, para ver quiénes están al día con esas contribuciones; amén de visitar sus moradas para ver cuántos arreglos tienen hechos que no han sido declarados. Me animo a decir que encontraríamos miles de funcionarios que no han cumplido con la ley.



Por ejemplo: ¿cuántas veces compramos sin boleta para no pagar el IVA?



El que tira la primera piedra debería demostrar que él ha cumplido con todas las obligaciones impositivas que rigen en este país.



Cuando se apunta con el dedo a Andrade también deberíamos hacer un examen honesto de consciencia para ver en cuánto estamos nosotros dispuestos a pagar los impuestos.



Es muy incómodo para los que somos espectadores que las cosas se tomen de determinada manera si sos del gobierno o de la oposición. Para mí el problema de la ética o la moral no tiene absolutamente nada que ver con los colores políticos que abracemos. Tiene que ver con el bienestar del país.



Simplemente andar por la calle se ha transformado en un peligro para la vida por la enorme cantidad de infracciones a las leyes viales que se ven en este país, en especial los motociclistas que constantemente están violando disposiciones sobre no subir a la vereda con las motos, no cruzar con roja, no transitar a contramano. Me gustaría que alguien comparara los registros de accidentes de tránsito de nuestro país con otros que tengan mayor respeto por las leyes viales.



En fin, es muy amplio este tema, pero las famosas falacias de falsa oposición del gran Vaz Ferreira siguen gobernando, al parecer, hasta ahora, los minutos de los informativos y los programas televisivos. No creo que este debate, a menos que se despolitice, lleve a una toma de consciencia de todos y cada uno de nosotros.