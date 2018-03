Caso Ancap

@|En el caso “Trafigura”, Sendic usó Ancap como intermediaria entre Petro Ecuador y otros países, y negoció decenas de millones de dólares de petróleo durante dos años, sin estar autorizado para ello, y sin licitación… Pero él dice que esos negocios le dieron 5 millones de dólares de ganancias a Ancap, ¡y entonces...!



¡Bienvenidos los dólares… el fiscal te perdona!!! Y tus compañeros y correligionarios… ¡te agradecen!



En cambio, el fallecido Cr. Enrique Braga (una personalidad con título y pergaminos, no un “chanta”) negoció bonos del BCU (compró y vendió) resultando varios millones de dólares de ganancias… pero… era blanco (gran pecado hoy día)… y no estaba autorizado… así que… murió de cáncer en la cárcel.



Este no es mi país, aquel bello país en el que yo nací… porque tiene dos libritos para la misma situación. Y mi gran desazón se la debo a la mal llamada Justicia…



En el caso “tarjetas corporativas” de Ancap, Sendic “se llevó” digamos, 58.000 dólares, para expresarlo exactamente “usó dinero público en beneficio propio”… pero el fiscal pidió procesamiento sin prisión, porque el Nuevo Código es más benevolente que el Código anterior. Es decir; si el Fiscal pide procesamiento sin prisión, la jueza no puede dictar prisión.

Pobrecito el “licenciado”… ¡no sea cosa que le hagan algo malo en la cárcel!

En cambio, el ex Intendente Zimmer empadronó (a favor de Colonia, no de su bolsillo) una docena de autos en Montevideo. Pero… era blanco (gran pecado hoy día)… y no estaba autorizado… Entonces fue 70 días preso a la cárcel de Piedra de los Indios.



Éste dejó de ser mi país, aquel maravilloso paisito en el cual crié a mis hijos… porque aplica sus dos libritos a favor del inmoral.



Y esta desazón se la debo, fundamentalmente, a la mal llamada Justicia.



Por si estas dos muestras no alcanzaran, cabe recordar que el Fiscal Díaz, cuando era juez, llegó tarde a presentar una apelación en contra de María Julia Muñoz y Mariano Arana (quince minutos tarde… quizás había mucho tráfico), por su responsabilidad en el dolo del Casino Municipal…

¿Y?… Lo premiaron con un cargo de Súper Fiscal, nuevo, inventado, para que desde ese cargo nombre como fiscales a todos aquellos que estén “capacitados” para “perdonar” a los dirigentes políticos afines…



Pobre país… aquel paisito, mi querido Uruguay… QEPD.



PD: ¿Los jueces tienen hijos y nietos? Si los tienen… ¿piensan que todos ellos van a vivir con la herencia? ¿O piensan que todos ellos van a conseguir, también, buenos puestos públicos?