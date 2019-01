La casita de Fernand Silva Valdés

*|En la calle Uruguayana 3286, a 20 metros de Bvar. Artigas, está la casita donde vivió Fernand Silva Valdés, el gran poeta costumbrista oriental.

Sus poemas se siguen escuchando en Uruguay y otros países, musicalizados.

Cuando fuimos escolares, los cantamos en la escuela, y lo siguen haciendo.

En su muro, por los años 90, el Rotary Club colocó gran placa que indicaba que allí vivió y creó este poeta.



Hace tres o cuatro años, con sorpresa constatamos que habían arrancado la placa. Como el muro estaba deteriorado, será por reparación pensamos.

A la casita y al muro le hicieron visibles reparaciones, pero la placa desapareció. La casita ya no tiene el vestigio que testimoniaba que allí vivió un grande de nuestra literatura.



La casita ya no indica un hecho vivencial para nuestra cultura. Es una casita anónima, que en lugar de revaloración edilicia, cualquier día la alcanza la piqueta del progreso; y uno más, el rastro de un pedacito de historia desaparece...



Es evidente que la buena intención del Rotary no alcanzó para protegerla.

Pedimos que la Comisión del Patrimonio u otra institución gubernamental intervenga para mantener el edificio por su valor a la ciudad y para respetar la memoria del poeta. ¡Pero que sea ya!



Para los viejos vecinos es una reivindicación para el poeta que agradecemos.