Los casinos siguen perdiendo...

Aunque parezca mentira, varios casinos pertenecientes a Casinos del Estado, de la zona Este del país, siguen dando pérdidas, tanto en pre-pandemia, pandemia y post-pandemia.



A título de ejemplo, la Sala de Slots, mal llamada Casino, ubicada en el sector contiguo al Costa Urbana Shopping, prácticamente en el estacionamiento de dicho shopping, fue inaugurada en noviembre de 2020, con la reubicación de aproximadamente 140 slots de última generación. A través de una solicitud de acceso a la información pública a Casinos del Estado, me fue proporcionado un presupuesto donde se detallan directamente los rubros que insumen dicho presupuesto por mantener abierta dicha Sala.



Y por otro lado, también me fue adjuntado un estimativo de ganancias a obtener por dicha Sala.



En ambos informes observo errores grotescos. Realmente no se entiende cómo una dirección tan prestigiosa, dirigida en la actualidad por un nuevo CEO, Cr. Gustavo Anselmi, puede recibir y brindar informaciones que, entiendo, no se ajustan a la realidad.



Durante el gobierno anterior, la Dirección General de Casinos estaba gerenciada por el Sr. Javier Cha.



Durante su gestión se incurrió en diferentes tipos de tercerizaciones, que, en lugar de darle ganancias al Casino, les daba ganancias a los “terceristas”.



En efecto, en su Sala principal de Montevideo, Radisson Victoria Plaza, para la realización de diferentes Torneos de Póker, organizados por dichos “terceristas” se utilizaba el personal de la sala, que, obviamente, era pago por Casinos del Estado. También se ofrecían “cortesías” de alimentación, diferentes tipos de bebidas, estacionamiento a los jugadores de los Torneos de Póker, etc., que allí se realizaban.



Todo esto, evidentemente, le quitaba jugadores a los diferentes juegos de paño del Casino, que son los que, realmente, dan ganancias a los mismos.



Esta situación se contradice con lo que ocurre en las distintas Salas de Juego del mundo, en la que se utilizan dichos eventos para captar nuevos jugadores a los Casinos.