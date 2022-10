Casas de madera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Respecto a la noticia de que el Ministerio de Vivienda piensa construir edificios en madera:



Estuve en San Francisco (EE.UU.) hace 6 años y vi con sorpresa que había una cantidad de edificios construidos totalmente en madera, salvo las columnas y la parte baja (los cimientos eran de hormigón pero las paredes exteriores y todo el apartamento era de madera).



No los conté, pero me pareció que había cientos de ellos. Por supuesto siempre estaba latente el miedo de incendio.



Por lo que sé se construyen en tiempo récord; no hay que esperar que fragüe el hormigón y al terminar el apartamento lo pintan y queda pronto.