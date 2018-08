Sr. Casal usted se equivoca

@| Estimados lectores de El País, en esta oportunidad escribo sobre el periodismo deportivo, donde la mayoría responden al empresario Casal, exitoso y el artífice que el alicaído fútbol local uruguayo siga funcionando.

Los periodistas que responden a él, no son objetivos y la razón es lógica, el empresario no permite que hablen mal del negocio que da de comer a tanta gente, pero se equivoca y así nos va.



El periodista Romano dijo que era estresante trabajar en Tenfield y así le fue y le está yendo y cualquiera que critique algo de su negocio, o sea el fútbol puede ser observado o simplemente separado de los planteles de su poderosa legión de periodistas.



Recuerdan a Fidel Martínez el ecuatoriano que vino a Peñarol, a los 2 días era Alberto Pedro Spencer, que falta de respeto.



Ahora Medina parece ser el sustituto de Guardiola, el mismo Medina que perdió el único partido que debió ganar por la libertadores y como perdió... Estudiantes ganó de pesado.



Entonces los desmedidos elogios del periodismo que responden al empresario a la larga son nefastos, ya que todo esta bárbaro y no es así, y a las pruebas me remito Libertadores y Sudamericana, en ésta última Nacional pasó por una atajada brillante del Coco.



Sean mas objetivos, hablen con Casal, será por el bien del triste fútbol uruguayo, aunque después Peñarol le haga 4 a Liverpool y Nacional no pierda un sólo partido por el uruguayo.



En una lista de MSN se publicaron los 50 equipos de América mas ricos, por el valor de sus jugadores, estadios, masa social, marchandising y no había ni “un solo equipo uruguayo”, únicamente comparables a Venezuela, Bolivia y América Central.



Déjelos hablar Señor Casal, déjelos criticar, déjelos decir que así esto no da para mas, que jueguen para ganar y no para no perder, será beneficioso para todos.



Y separemos la aguas la selección es otra cosa, quizá ayude a debilitar más a nuestro fútbol ya que se van los chicos con 18 años, pero bueno es parte del juego.