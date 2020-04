Trabajo en casa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Sra. Ministra Azucena Arbeleche, le agradezco como ciudadano a usted y al equipo todo el trabajo que están haciendo; no se lo desearía a nadie, pero bueno, cambió la música y hay que bailar.



Por mi parte coopero quedándome en casa y reduciendo notoriamente mis ingresos.



Por ahora, soy afortunado que tengo algún ingreso.



La cuarentena cambió muchos paradigmas, entre ellos el trabajar desde casa, donde hasta ahora no se disponía un ambiente apropiado, algo tipo oficina, como para desarrollar las tareas. Tampoco con el equipamiento apropiado, como ser un buen router, un escritorio que en mi caso tiene que tener dos lugares porque trabajamos mi esposa y yo.



Mi esposa es docente y le cambió completamente el paradigma, por lo que tiene que trabajar muchas más horas frente a un equipo chico, de ella, para ingresar los alumnos a los grupos, elaborar todo tipo de material para poder cautivar a los alumnos, tiene que usar zoom para dictar las clases en forma virtual, lo que con un equipo de 13" es mucho más que complicado.

En los hogares hay equipos no tan potentes como en las oficinas, que tienen equipos de mesa con buenos teclados, monitores más grandes, impresoras, y sobre todo una buena comunicación.



Es por esto que parecería muy necesario permitir usar las franquicias de la Aduana para poder traer este tipo de equipamiento que cuesta más de 200 dólares, que es el límite durante un tiempo limitado. Esto no tendría gran costo para el Estado y permitiría trabajar razonablemente bien desde la casa. Además, este costo lo pagarían quienes compran. Se puede decir que sólo algunos podrán, sí, es cierto, pero por ejemplo la Udelar está viendo de solucionar este tema a sus estudiantes y seguirán soluciones de este tipo.

Espero que se tenga en cuenta esta sugerencia que es administrativa y no requiere más que una regulación del MEF, que se puede dictar en unos minutos.