@|Al parecer no bastan los 15 años que destruyeron el Uruguay, ¿o les queda alguna duda que a la administración que viene le van a dejar para un país -10?



Este último anuncio del candidato intervenido, con los nombramientos que propone, si la política no fuera una cosa seria, daría risa.



Nombrar a dos de los personajes ancianos responsables del desastre del Frente en el gobierno no tiene nombre, ¿o no recuerdan que Astori y Mujica son responsables directos y todo el Frente del fraude de Pluna? Mujica como Ministro de Ganadería ya demostró que le queda grande el cargo y como Presidente, apagá y vamos.



Después de 15 años de mentiras, corrupción, pérdidas de valores morales, donde el Frente es responsable “del primero al último". Es más de lo mismo: Leal hombre de confianza de Bonomi; Bergara responsable en varia áreas de la economía, lo mismo que Astori, prendido desde el primer día y el aspirante al Nobel catalogado el peor presidente en la historia del Uruguay.

Y siguen preocupados por la foto de la coalición, por favor, tengan un poco de vergüenza, si les queda algo.



Lo del principio: cartón lleno. Se acerca la fecha y Luis cada vez más Presidente. A no aflojar.