Carta a Talvi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Hiciste mucho y sos un tipo honesto. Ya con esas dos cosas vaya si habría que respetarte y mucho. Pero no se puede entrar en la política despreciándola. Las actividades son como son con sus luces y sombras. Hay que entenderlo y valorar a las personas que se dedican a ello. Muchas tienen vicios pero aún así tienen cosas para aportar porque nadie es perfecto. No hay una nueva y una vieja política. Hay una buena y una mala. Y aún en la buena también encontrarás defectos. Es una actividad humana.

Llegó la hora de demostrar que tienes pasta para esto. Superar tus descarriladores de temperamento y volver a demostrar que puedes brillar en cualquier desafío que te embarques.



Has demostrado virtudes que no son comunes de hallar en nuestra clase política. Pero esto es juego en equipo y hay que valorar mucho más a la gente que se juega por vos. Un retweet a los grupos que opinan a favor de tus causas en las redes. Conocer a todos y cada uno de los que trabajan en tu nombre y tu partido y no olvidarte permanentemente que existen.



Entender que si un día por tu nuevo rol de Canciller dejas de considerar a Venezuela como una dictadura puede ser válido, pero lo que no es válido es que te olvides que mucha gente se sintió identificada contigo antes por tu condena al gobierno de Maduro como dictadura y que criticaste a Nin Novoa por no decir eso mismo. Hay gente que te lo hizo saber hasta en privado y ni le respondiste. Y es gente representativa y de tu sector.



Llegaste donde llegaste por vos pero también por el trabajo de unos cuantos. A la mayoría los ninguneaste. Estoy seguro que no es por mal tipo. Te mató "la Academia" y el ego natural que a veces se exterioriza en los que más saben. En fin todos errores que se pueden corregir por suerte.



Muchos esperamos un cambio de actitud de tu parte. Porque no hay nadie como tú en la política uruguaya. Nadie que sea Colorado batllista tan laburante y honesto. Yo y muchos seguimos apostando a ti. No nos defraudes. Y si el temperamento no te lo permite es bueno que dediques tus fuerzas a proyectar otros liderazgos. Pero en todo caso... Talvi a las cosas. A arrancar de nuevo de 0.



PD: Te escribo por acá porque en tiempo de elecciones te escribía en privado y cada tanto respondías. Después ya no respondiste más. Para muchos se nos hizo difícil tener algún contacto contigo.