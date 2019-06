Carta al Sr. Presidente Vázquez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Señor Presidente , Ud. como gobierno proceda y pague los costos políticos correspondientes por haber mentido durante la campaña electoral y mantenido durante este tiempo una política arbitraria, injusta y de absoluta oscuridad ética.



Señor Presidente deje de tirar fuegos artificiales, deje de sobreactuar para esconder, con estos actos demagógicos, su fracaso y su falta de mando.



Es penoso ver a los integrantes de su gobierno en actitudes épicas e hípicas y a los de su entorno mentir descaradamente en televisión Señor Presidente, la mentira hay que saber ilustrarla y ninguno de sus laderos sabe ilustrarla porque para ello se debe tener talento, por lo que agravan mas los mensajes mentirosos del gobierno.



Todos los días nos despertamos con desagradables noticias sobre secuestros, copamientos, operaciones comando, crímenes, asesinatos a humildes "laburantes", decenas de rapiñas diarias, etc.



No me gustan los que componen su entorno y que se prestan a las operaciones de marketing demagógico del gobierno.



No es mi intención menoscabar la institución presidencial, lo que intento es que Ud. la respete en la conducción y de esa manera nos va a respetar a nosotros el pueblo, que nos estamos enojando por sus permanentes agravios a nuestra inteligencia y desprecios tanto al trabajador privado, como la empleado público y como a los empresarios.



Ahora que se habla tanto de "conectividad", ¿no sería oportuno que Ud. instruyera a su entorno para que le armen una estrategia para que Ud. pueda restablecer su "conectividad " con el pueblo?



Perdone mi sinceridad, pero me alarma su debacle política y me asusta pensar el futuro de Uruguay.



No trague más sapos y culebras que le dejó de "merienda" Mujica, le hacen muy mal a su salud física y política.