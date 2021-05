Carta al Presidente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Sr. Presidente de la República Oriental del Uruguay, Dr. Luis Lacalle Pou:

Me honra dirigirme a Ud., aun cuando el motivo no sea el más agradable, manifestándome con el mayor respeto y consideración, con su cargo e investidura, sin por ello ocultar lo irritante del motivo.



Mis antecedentes personales están a su disposición y mi vínculo con el Partido Blanco se remonta al haber conocido al Dr. Wilson Ferreira Aldunate, cuando a pedido del Dr. Alfonsín, preparamos un acto en la sede del Comité Nacional de la UCR, a su regreso del Exilio.



Tengo intereses en su país, más allá del amor que siento por Montevideo como ciudad que adoro especialmente, y tuve el placer de conocer al Dr. Enciso, aun cuando era Intendente de Florida, mucho antes de su actual cargo de embajador.



Siento un profundo respeto y cariño por el Sr. Embajador, gracias a quien inicié un trámite de residencia en su país, para poder viajar a completar algunos documentos que son para mi de vital importancia, sin que hasta la fecha haya recibido ninguna respuesta.



No creo tener ningún mérito especial, sin embargo, basado en el principio de igualdad ante la ley, me pregunto la razón de privilegio de algunos argentinos a quienes el Estado uruguayo les permite entrar y salir a voluntad.



En lo personal, he padecido COVID, estoy vacunado con la Sputnik V, tengo 65 años y me siento discriminado, con lo cual estoy pensando que quizás, para acelerar el trámite, que ya tiene 25 días, deba convertirme en peronista o parte del show-bussines, al igual que los privilegiados que mencioné, en algún párrafo anterior.



Apelo a su iluminado criterio y sin importarme la resolución del trámite, me siento en la obligación de expresarme con toda libertad y con el máximo respeto como quedó plasmado en la presente misiva. Lo saluda con su más distinguida consideración.