Carta al Presidente

@|Sr. Presidente: son más que conocidos los dichos del presidente argentino, referidos a Ud., en la Cumbre del Mercosur.



Sobre nuestra posición en el Mercosur, creo que ya "es hora de irnos del Mercado Común del Sur", que de común no tiene nada, y tal vez unirnos al B.R.I.C.S y ser la "U" de la sigla.



Países importantes como Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y el sumatorio de Uruguay, les darían sabor a los negocios. Somos los buenos de la película, no importando los comentarios que hagan los contras.



En otro punto, entiendo que no quiera pasar a la historia como un dictador, porque muchos desean verlo en ese papel. El GACH envía sus "consejos" y Ud. decide qué hacer (muchos no quieren entender que al Presidente no se le dan órdenes).



Ellos quieren cerrar todo y que el Estado se haga cargo. Nada más lejos de la realidad; a río revuelto ganancia de pescador. Es muy clarito ese dicho popular; debemos aprovechar esta "frenada" que tenemos como país y revisar el país como tal, desarmarlo y volverlo a armar. Las 8 horas de jornada laboral ya es mucho tiempo, con 6 horas es más que suficiente; porque mucho del trabajo lo hace una computadora, manteniendo el mismo sueldo de 8 horas (por supuesto). Una changa que se la damos a Mieres.



Al Mides deberíamos cambiarlo por Mires (Ministerio de Responsabilidad Social), porque desarrollo, sólo para pocos bolsillos, como hemos visto en estas auditorías públicas. Y responsabilidad hay que enseñarla; esa palabra no está en muchos diccionarios personales.



Yo participé en Uruguay Trabaja en 2011 y supe "desarrollarme" de forma personal; echar la culpa a otros no nos cuesta (como canta Hermética), pongamos el hombro al país.