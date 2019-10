Carta al Directorio de CUTCSA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Quiero contar que soy chofer profesional desde hace muchos años y actualmente hace tiempo que estoy trabajando en Emergencias Médicas como chofer de Ambulancias. Un día (no quiero decir cuándo) nos dirigimos (el equipo médico que conforman el Doctor, enfermero y chofer) a un accidente en la vía Pública en la intersección de 2 calles bastante transitadas. En el mismo se encontraban 2 autos y una moto, lógicamente luego de accidentarse obstruyendo la vía, pero como había un herido de gravedad los vehículos que impactaron no pueden ser movidos del lugar donde quedaron, por estas razón también los choferes de las ambulancias debemos encontrar el mejor lugar para pararnos siendo lo más rápido posible y tratando de obstruir lo menos posible pero teniendo en cuenta que hay que cuidar al equipo, cuidar el móvil y mucho más aún cuidar el paciente al momento de subirlo a la ambulancia. Por esta razón quedo yo también obstruyendo media pasada de la calle. Aquí viene mi tema…



Levantamos el paciente de la calle e inmediatamente lo subimos a la ambulancia para realizar las acciones pertinentes. En ese momento viene por la calle del costado para doblar hacia donde me encontraba yo, 2 ómnibus, 1 de UCOT y otro de CUTCSA, el de UCOT simplemente trato de maniobrar y metiéndose un poco hacia la vereda pasó sin ningún inconveniente, mientras que cuando iba a pasar el de CUTCSA este me hacía señas para que me corriera yo; también con señas trato de avisarle que esta el paciente arriba y se está manipulando una vida; el chofer del ómnibus de CUTCSA avanza hasta llegar a mi ventanilla para insultarme y decirme que aunque este en una ambulancia no tenía derecho de pararme ahí, amablemente le dije que estábamos con el paciente arriba y estaban realizándole la introducción de una vía para pasarle calmantes y la medicación necesaria para el traslado a un hospital (por lo que no podía mover la ambulancia); pero el señor parecía no entender y siguió con su postura insultándome porque yo no me podía parar donde se me antojara.



Lo que quiero que se tome en cuenta es que: Sr. chofer de CUTCSA, en un accidente en la vía pública con la magnitud como fue este, tratamos de cuidar, el tránsito, el equipo médico y la persona afectada por el mismo sobre todo. Estábamos salvando a alguien de algo mucho más grave… Creo, a mi entender, que la vida de una persona está por encima de los 2 o 3 minutos que podría haber esperado el chofer de CUTCSA o simplemente hacer la misma maniobra que hizo el chofer de UCOT.



Les pido a los Directores de CUTCSA que eduquen a sus choferes y que sepan que la vida de una persona vale más que 3 minutos de retraso de un ómnibus.



También aprovecho para agradecer la postura del Chofer de UCOT por su profesionalismo a la hora de facilitar nuestra tarea cumpliendo también con la de él.