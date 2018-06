Carta abierta

A los votantes frenteamplistas



@| Esta carta va dirigida a la mayoría de los votantes de la coalición. No digo a todos, porque una parte minoritaria son fundamentalistas, como los hay en todos los lugares; en el FA, en la derecha, en los islamitas violentos, los sionistas, etc. Para estos totalitarios no esta dirigida carta, porque defienden su ideología por encima de los hechos, la verdad, y la justicia. Son parte de los que creen que “el fin justifica los medios”, y sería tal estéril como sembrar en el mar. Y repito, los hay en todos los sectores.



Pero la enorme mayoría es gente que optó por esta nueva alternativa (comparado con los Partidos Tradicionales, es reciente), cansados de los errores, acomodos, despilfarros, apropiaciones, ineficiencias y postergaciones de los más humildes y necesitados que cometieron los PT en 150 años en el gobierno. No sólo escogieron al FA por su Programa de Gobierno, sino también por hastío de la corruptela e ineficiencia pasada.

El FA llega tres veces al poder absoluto (en este país las mayorías parlamentarias absolutas así lo ponen en la práctica) ondeando 3 banderas básicas, que el uruguayo medio de todos los sectores comparte: una sociedad más justa e inclusiva, apuntando a mejorar la educación y la vida de los más necesitados, el respeto a los derechos humanos, y honestidad (moral, en la práctica e intelectual).



Lo que el FA no le dice a los votantes de tan divergentes sectores, es que al votar al FA, en la práctica renuncian a la democracia representativa en las urnas. El Plenario del FA mandata a los legisladores, y este Plenario no responde en proporción a las urnas. Así, las voluntades en las urnas, son desautorizadas y avasalladas por los organismos internos, como por ejemplo está el caso del TLC con Chile. Seguro que eso a Ud. no se dijeron, pero es hora que lo tome en cuenta.



El FA tampoco les dijo a sus votantes, que lo político estaba por encima de lo jurídico, y así lo demuestra la mayor cantidad de leyes declaradas inconstitucionales a un partido político en toda la historia.



Ya lo habrá comprobado, que el derecho al trabajo y a la propiedad lo ven desde un ángulo sesgado, y en la práctica mandan más los sindicatos, que el Gobierno. Seguro que eso no se lo advirtieron en la campaña.



Tampoco tienen la honestidad intelectual de decir que se equivocan cuando le erran feo, como le podría pasar a cualquier Gobierno. Y en su lugar, meten la cabeza en un agujero como el avestruz, e intentan defender lo indefendible, a saber: gestión de Ancap, Fondes, Regasificadora, Precios del Combustible, Inseguridad, Educación.



Jamás les avisaron al votarlos que dejarán este 3er. Gobierno con la deuda externa más grande de la historia, casi la mayor per cápita de América Latina. Y con la mayor cantidad de empleados públicos desde 1830.



Y el mayor de todos los pecados y omisiones a su votantes es que se atribuyen los logros alcanzados (por supuesto que hicieron cosas bien) a su superdotada “inteligencia”, sin darse cuenta que los ayudó la suerte, pues tuvieron los intereses internacionales más bajos de la historia, precios del petróleo promedio mejores que otros gobiernos y los mayores valores de los commodities que se recuerde. Y arrancaron de -10…con el país saliendo de la casi bancarrota, pero con la amputación y costo político hechos, para crecer a partir de su triunfo.



Nunca tuvimos tanto miedo de andar por la calle, ni tuvimos tanta desesperanza en el sistema educativo, ni vimos tanta pero tanta falta de respeto entre nosotros.



Por eso creo que a 500 días de las elecciones, invito a estos votantes a considerar si el remedio no fue peor que la enfermedad, y no lo repitan.

No veo hoy una sólo opción política atrayente, pero sí creo que ratificar a los que hoy están es condenar a muerte al estilo de vida y paisito que todos soñamos.