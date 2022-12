Carta abierta de los vecinos de Carrasco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La Intendencia Municipal de Montevideo pareciera tener como destino manifiesto la destrucción sistemática de sus barrios más característicos. Ya ha cumplido una muy eficaz tarea en la Ciudad Vieja, el Centro y Pocitos autorizando destrucciones de edificios o manzanas icónicas. Acto seguido se autorizan construcciones que no corresponden, inundan los barrios de sombra, invaden la privacidad de los vecinos y terminan ahuyentando la población residente originaria. Desde hace algunos años la IMM parece haberle puesto la mira a Carrasco, un barrio característico y cotizado de Montevideo como lo fuera, hace 100 años, Pocitos.



La manzana que habitamos los vecinos que suscriben esta carta tenía hasta el año 2008 dos espacios verdes en sus extremos. Dichos espacios habrían sido donados a la Intendencia para ser mantenidos como espacios públicos del barrio. En ese año, la IMM licitó enteramente el terreno sobre la calle French y la mitad del terreno sobre la calle Lido. A pesar de nuestros reclamos, allí se construyeron varios edificios de cuatro pisos de altura que nada tenían que ver con las casas, todas construidas con estrictos límites de altura, características de la cuadra. Solo logramos salvar la mitad de una de las plazas verdes sobre la calle Lido.



Nos hemos enterado que el espacio aludido ha sido dividido en tres padrones a rematarse el día 29 de noviembre del 2022, con unos pocos días de aviso. No se ha realizado consulta alguna con los vecinos que seremos claramente afectados.



Esta fatídica decisión tiene una larga y tortuosa historia como se desprende del expediente. Lo manifestado en la Resolución Nro. 3569/21 con respecto a la consulta realizada con los vecinos (numeral 2a) es simplemente falso.



Los firmantes, vecinos de la zona, solicitamos respetuosamente la anulación de la licitación de este último espacio verde público que queda en la manzana comprendida entre las calles French, Andreoni, Lido y Bazzurro y que es de uso habitual para muchas personas mayores, niños y jóvenes que disfrutan del espacio limpio y cuidado regularmente por el propio CCZ E y que no es un “baldío” como se menciona en el edicto.