Carta abierta al Sr. Roballo

@| Hace unos días usted realizó declaraciones a la prensa, defendiendo los avisos que realiza Presidencia de la República, de forma gratuita y en horario central, manifestando que “el Estado tiene la obligación de informar a la ciudadanía, a la gente. La gente tiene el derecho a conocer sobre los resultados de la gestión, a cómo se está llevando adelante, pero también sobre los derechos que tiene para poderlos ejercer. Si no se conocen los derechos, no se pueden ejercer".



Esas afirmaciones, si bien son ciertas, no van al meollo del debate, que es si los avisos que el Gobierno está difundiendo revisten el pretendido carácter informativo.



En todos los ámbitos de la vida, cuando se confía a alguien la gestión de algo, llega el momento en que esa persona tiene que rendir cuentas. Pero la rendición es una presentación balanceada de los resultados obtenidos, los buenos y los malos. Cuando no existe ese balance no se está informando, sino haciendo propaganda encubierta. Eso es lo que el gobierno está haciendo, propaganda para su partido a expensas de todos los ciudadanos, al límite de la prohibición del artículo 77 numeral 5° de la Constitución de la República.



Si el gobierno quiere aprovechar los espacios publicitarios expropiados, para informar sobre la gestión, creo que hay unos cuantos temas que valdría la pena desarrollaran: 1. Razones por las cuáles cada vez más personas se encuentran en situación de calle. 2. Razones por las que fundieron una empresa petrolera monopólica. 3. Aumento sostenido del déficit fiscal. 4. Aumento sostenido de la delincuencia, incluyendo la promesa incumplida de bajar 30% las rapiñas. 5. Contaminación creciente de ríos y arroyos. 6. Pérdida acentuada de los puestos de trabajo. 7. Desempleo descontrolado de la población económica activa más joven. 8. Alarmante deserción estudiantil. 9. Descalabro del sistema de seguridad social. 10. Préstamos irrecuperables del FONDES. 11. Concesión de un puerto a empresas extranjeras. 12. Ocultamiento y bloqueo a investigaciones en ASSE, Envidrio y en el MIDES. 13. Pérdidas financieras que genera el ANTEL ARENA (más allá de su descomunal costo de construcción). 14. Los elementos de base sobre los cuales realizan los cálculos de costos e ingresos del proyecto de UPM2, a vía de ejemplo, qué supuestos hacen para que la compra de energía sea un buen negocio. 15. Las verdaderas razones del corralito mutual. 16. La vergonzosa y solitaria actitud para con la dictadura venezolana de Nicolás Maduro. 17. La cantidad de jerarcas del Frente Amplio en funciones procesados por hechos vinculados a la corrupción. 18. La angustiante realidad de los asentamientos irregulares, que cada vez son más y más compatriotas viven en ellos. 19. El elevado costo de la energía, que en hogares y empresas se transforma en pesada carga. 20. El lamentable estado de la infraestructura, con carreteras destruidas y puentes caídos, como nunca habíamos visto.

Y podría seguir, pero esos 20 puntos son suficientes para una buena saga de campañas de información a la población.



El informar que Uruguay es el país con la mejor distribución del ingreso en América Latina, como si el país hubiera nacido con el Frente Amplio llama a risa. Ya en 1997 CEPAL informaba que el país estaba en esa situación. Lo que su aviso publicitario no dice es que desde 2012 la distribución del ingreso no mejora. Léase, este gobierno no ha tenido ningún logro en esta materia. Ni siquiera han tenido la delicadeza en este ejercicio sesgado de elegir como logro propio algo que realmente lo sea.