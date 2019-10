Carta abierta de los quinieleros de Rocha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Visto: el reciente conflicto de AFAL con la Direccion Nacional de Loterias y Quinielas, que afectó de forma muy seria a los ingresos de los Quinieleros del Uruguay.



Considerando: La forma y manera en que se suspendió la medida de paro del gremio AFAL, estando presentes compañeros quinieleros



Las declaraciones a la prensa del señor Revellese, secretario del gremio, donde se indica que tuvo el apoyo de los quinieleros del Uruguay .



Directivos de QUDU al principio declaran a la prensa que no tomaban cartas en el conflicto como correspondía, pero, al salir de la reunión, expresan el apoyo y solidaridad al gremio AFAL.



Los quinieleros no fueron tomados en cuenta, desconociéndose aparentemente su existencia cuando se tomó la medida. Es difícil creer que porque se presentaron algunos compañeros en la reunión, se dieron cuenta que los sub agentes y corredores necesitaban el ingreso diario para sus familias y levantaron la medida de fuerza.



Cuando la DNLQ pretendió estudiar otros medios para realizar los sorteos, no pudo realizarlos por amenazas de ocupación, viéndonos otra vez privados de trabajar. Cabe destacar que se vio en este sentido al señor Director Luis Gama preocupado por los sub agentes y corredores, reconociendo nuestra situación en todos los medios que lo entrevistaron así como también demostró su beneplácito por el levantamiento del paro, respondiendo a muchos Quinieleros que le habían expresado sus inquietudes.



A raíz de esto, Quinieleros Unidos en Rocha, quienes fueron los primeros que hicieron conocer en el parlamento de la República, así como a directores de BPS, DGI, DNLQ, la real situación que pasaban y pasan aun hoy los Quinieleros del Uruguay, quienes además fueron fundadores de a Asociación (QUDU), hoy reunidos en Asamblea extraordinaria en esta ciudad y por unanimidad de los presentes, resuelve:



1. Los Quinieleros de esta agrupación reiteran su total desvinculación de la Asociación QUDU.



2. No se sienten representados por la misma, ya que no expresa en sus acciones el sentir de la gran mayoría de los Quinieleros, no teniendo además la representatividad necesaria del conjunto de compañeros del Uruguay.



3. No están de acuerdo con QUDU en lo más mínimo, con la declaración de apoyo al gremio que unilateralmente paró los sorteos, ya que es un conflicto entre Afal y la Dirección. La misma parece desconocer los daños colaterales que la medida produjo al colectivo Quinieleros



4. No apoyan a AFAL, gremio que cuando se le pidió apoyo en nuestros reclamos no lo obtuvimos y que ho ha dejado siete días casi sin ingresos a todos los sub agentes y corredores.



5. La defensa del Quinielero no debe tener color político ni sindical.



6. El quinielero debe ser tenido en cuenta, valorado y respetado.



7. Que la necesidad no lleve a vender nuestros principios



Seguir la lucha por los derechos: Seguridad social, 15 % neto de comisión, rebaja del costo del post, preservar fuentes de trabajo digno.