Carta abierta a Mujica

@|Pepe, quiero mi embajada.



La nueva embajadora en Vietnam, destituida dos veces de labores diplomáticas, tiene como méritos para su designación: “vieja militante comunista”, aunque no la veo tan vieja, y nunca la había visto, aunque creo conocer a todos los viejos militantes comunistas, porque fui uno de ellos.



Ella “no está muy capacitada pero trabaja como una hormiga”.



Yo me jubilé con 45 años de aportes, 30 de ellos como profesor de Secundaria, que te aseguro que “no es changa”. Si seré hormiga.



Ella habla un poquito de inglés (la vi en un video). Yo lo hablo fluidamente porque soy profesor de ese idioma egresado del IPA.



También hablo sueco fluidamente porque luego de ser preso político en la dictadura cívico-militar fui exiliado en Suecia, donde tengo títulos de educador preescolar bilingüe y de profesor de español egresado de la escuela de profesores de Estocolmo.



Pepe: ¿no te parece que me merezco una embajada, aunque sea en un país chiquito?