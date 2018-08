Carta abierta al Intendente Yamandú Orsi

@|En diciembre de 2016, en la ciudad de Canelones y con todas las autoridades del MVOTMA y del Gobierno de Canelones, el director de Gestión Ambiental Sr. Leonardo Herou, presentó oficialmente el llamado a Licitación Pública Internacional para la construcción de una Planta de recepción, clasificación, reciclaje, valorización y disposición final de Residuos Sólidos, a instalarse en el Departamento de Canelones. (Canelones.gub.uy publicado el 16/12/16).



El 29 de junio pasado, en la Audiencia Pública del proceso de aprobación del Plan Sectorial de Ordenamiento Territorial – Ruralidades Canarias, el mismo Herou, ya no habla de “la planta”, habla de un relleno sanitario. Él subrayó que la licitación aún no estaba adjudicada y afirmó que los ediles de todos los partidos que votaron la anuencia de la misma por unanimidad. Eso confunde a la gente.



1- Lo que en un primer lugar sería la construcción de una Planta de recepción, clasificación, reciclaje, valorización y disposición final de Residuos Sólidos, reciclaje que pondría en el mercado como confeccionar nuevos productos de consumo. Lo que no pudiese ser recuperado, se dispondría en un relleno sanitario, véase como pasa directamente a un relleno sanitario, sin planta clasificadora, sin reciclaje ni valorización del reciclado de residuos sólidos, sin proceso de transformación en biogás y valorización energética para ser reutilizado como energía eléctrica. En criollo, otro Cañada Grande y sus desbordes, solo que a orillas de Aº Solís Chico, la futura fuente de agua potable de la zona y la cuenca menos contaminada del departamento.



2 - El director Herou repitió en radios, prensa y reuniones que era una planta (no aclaró de qué); otra vez la confusión. Las medias palabras en un tema tan importante como éste no son buenas. Y en cuanto a los ediles de todos los partidos que votaron, están las actas de ese día, no la votaron por unanimidad.



¿Sabe cuál es el tema señor Intendente? Ellos no sólo no tenían la información suficiente para un proyecto de esta envergadura, sino que, además, y esto es lo más importante, ellos dieron la anuencia para el proyecto completo, no para un relleno sanitario con tratamiento de líquidos contaminantes. Y esta licitación ubica geográficamente, un basurero con el impacto ambiental que esto significa sin un Estudio Ambiental Estratégico obligatorio, de acuerdo con la ley de ordenamiento territorial que exige la Constitución Nacional.



Que se necesita un sitio de disposición final de residuos sólidos no me cabe duda. No se apure Intendente en tomar su decisión. No se ve aquí la transparencia de la que habla su gestión, y seguro hay otro lugar posible, para un Canelones posible.



Somos 17.000 personas que viven en el curso del Arroyo Solís Chico, hasta su desembocadura y balnearios, que se verían afectadas. Nosotros también pagamos contribución inmobiliaria, patentes, impuestos.