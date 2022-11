Carta abierta a la Intendente de Montevideo

Vecina que no puede descansar los fines de semana

@| Sra. Intendente de Montevideo, Ing. Carolina Cosse:



Como Ud. sabrá, la noche del 1° de noviembre pasado hasta las 6 y 30 hs del día 2, se llevó a cabo una fiesta multitudinaria en la Rambla Wilson, razón por la cual los vecinos de la zona sufrimos una noche Dantesca. La música pasó a ser un ruido infernal el cual hacía temblar los vidrios.



Llamamos al 19505000 y por lo que entendemos, fueron infinidad de llamadas, pero sólo nos contestaron que iban a multar (¿?¡!...).



A partir de ahí, todos los fines de semana se repiten las fiestas sobre la Rambla Wilson.



Por esta razón, los vecinos de esta zona seguimos sin poder descansar durante toda la noche cuando eso sucede.



Hace pocos días, Ud. prohibió el uso de parlantes en los ómnibus de Montevideo para no molestar a los pasajeros; en este caso los decibeles de las fiestas no permiten de ninguna manera conciliar el sueño a quienes vivimos en esta zona.



Solicito no volver a utilizar dicho espacio para tales efectos, pues se contrapone a nuestra necesidad de descanso.



El derecho de festejar termina cuando comienza el Derecho Humano de poder dormir.