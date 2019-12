Carta abierta al Dr. Luis Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Estimado Luis: he tenido que reflexionar un momento, sobre la manera en que me voy a dirigir a ti en esta carta abierta. Decidí finalmente hacerlo de esta forma, como hasta ahora, al menos hasta el 1º de marzo, día en que formalmente pasarás a ser el Presidente de todos los uruguayos independientemente del partido que hayan votado.



El objetivo de ésta es, contarte que, en mi pensamiento personal, es lo que el pueblo uruguayo espera de ti, los que te votaron y los que no lo hicieron.

No voy a entrar en la gestión gubernativa en general, salud, educación, seguridad, producción y otros tantos rubros a analizar, para eso conformaste un equipo muy sólido; a saber: Álvaro, confianza personal e intachable conducta, Azucena probada idoneidad y juventud, Da Silveira capacidad y experiencia envidiable en educación, Bartol, sensibilidad y experiencia genuina en el MIDES, el dúo en la gestión agropecuaria, años de conocimiento real del sector, pragmatismo y experiencia y tantos otros ejemplos como Ministerios podría citar.



Luis, ahora te voy a contar, tratando de ser aceptablemente breve y concreto, qué es lo que creo pretenden los uruguayos, sin distinción ninguna, de la gestión que comandarás como Presidente a partir del 1/3/2020.



La mayoría de los uruguayos te elegimos como nuestro Presidente en base a tú ética y honradez intachables y sin discusión, capacidad de gestión y conducción, visión atinada sobre la región y el mundo, etc. Pero fundamentalmente, depositamos en ti nuestras esperanzas, fe y confianza, mucha confianza, en ti y por consecuencia, las personas en las que tú confías.



Por lo antedicho Luis, es que queremos, te diría te exigimos que como Capitán cuides cada uno de nuestros pocos pesos como si fuera el único, que sepas en que se gastan, que no se pierdan, que si el viento se te quiere llevar uno, lo corras hasta agarrarlo como si fuera todo lo que tienes. Las personas, familias, empresas o Estados prósperos, saben en qué, cómo, para qué y qué beneficios les aporta cada peso que gastan y se hacen responsables de ello. Un buen padre de familia lleva las cuentas ordenadas y transparentes, no tiene costos ocultos y oscuros o turbios, tú entiendes a qué me refiero.



Una gestión transparente trasmite tranquilidad a oficialistas y opositores lo que beneficia el clima de dialogo y relacionamiento entre ambos. Ese gestionar cristalino también hace innecesarias las tediosas y costosas comisiones investigadoras.



Un tema especial Luis, que está permanentemente en boca de la gente y que molesta sobremanera, por favor, ni un cargo de confianza más del estrictamente necesario, no a los premios consuelo para los que electoralmente no llegaron y menos agradecimientos a militantes esforzados, estos ya tenemos el premio de haberlo conseguido.



En definitiva y para terminar estimado Luis; lo que el pueblo uruguayo, todo, espera de ti como Presidente y de todo el equipo que has nominado para acompañarte en esa difícil y dura, pero maravillosa tarea, no debería ser ni extraño, ni noticia, es solo algo que tiene que estar dentro de la naturaleza del ser humano correctamente formado.



Desde ya, te deseo una excelente gestión, por el bienestar del país y sus actuales y futuras generaciones y porque tú te lo mereces.



Un afectuoso saludo.