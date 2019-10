Carta abierta a Daniel Martínez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Estimado candidato: aunque no fui votante de su opción el domingo 27, he prestado atención a su discurso en el estrado en la noche de ese mismo día donde Ud. declara que el Frente Amplio es un partido abierto al diálogo y que se espera alcanzar acuerdos y escuchar sugerencias.



Sin embargo, confrontando sus palabras con la realidad se encuentran diferencias.



¿Se buscó algún dialogo ante los pedidos de las innumerables Comisiones Investigadoras que se le propusieron? ¿Se escuchó a alguien cuando se negaron a mostrar los acuerdos que se habían realizado con UPM? ¿Se escuchó a los grupos ecologistas en las propuestas sobre trenes, contaminación y largos etc.? ¿Se intentó explicar siquiera por qué se mantenía a un ministro bastante denostado responsable de una seguridad a la cual atribuyen ahora parte de la pérdida de votos? ¿Se discutió libremente la opción entre un avión sanitario/presidencial que solo aterriza en pocos aeropuertos del interior o un helicóptero con similares prestaciones que puede aterrizar en cualquier lado?



Por otro lado, en múltiples oportunidades se ha hecho primar la disciplina partidaria en lugar de abrirse a una discusión franca sobre los problemas del país de la que podría haber surgido una solución enriquecedora.



Sería de desear que en algún momento de la campaña, en alguna alocución, pudiera encontrar respuesta a estas dudas.