Carta abierta

@|Señor Pte. de la República Oriental del Uruguay, Dr. Luis Alberto Lacalle Pou:



El 16 de Octubre/96 se realizó, en Rivera, el encuentro de los Ministros de RR.EE. A. Ramos y Lampreia, y se aprobó el Proyecto de un Plan de Desarrollo Urbano Conjunto Rivera y Sant´Ana do Livramento.



Durante dos años trabajó una Comisión presidida por el Embajador Vozz Rubio e integrada por los arquitectos Nelson Lorenzo y Alejandro Brum (MTOP), José del Campo (IMR), el Dr. Gerardo Amarilla, entre otros, por Uruguay y la Empresa Metroplán presidida por la Arq. Lais Guimaraes de Pinho Salengue por Brasil, designada por el Gobierno del Estado de Río Grande do Sul.



En 1998 produjeron un importante informe. El 9 de Agosto de 2005, los Ministros Reinaldo Gargano y Celso Amorín Resuelven: “Punto 7 - En el marco de la Nueva Agenda coincidieron en poner en inmediata ejecución el Plan de Desarrollo Urbano Conjunto Rivera - Sant’Ana do Livramento”.

Hasta la fecha nada se hizo.



Ahora que son tan buenas las relaciones, puede ser el momento oportuno para poner en marcha este Plan, comenzando por reconstruir nuestra vieja y querida Plaza Internacional y mejorar la caminería abandonada del Corredor Internacional, al Este y al Oeste, de nuestras dos ciudades.