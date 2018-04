@| Comunicamos que el fomento de Carreras de Galgos en Uruguay es legitima y un derecho de la sociedad que la cultiva. Además tienen el respaldo de quienes tienen la facultad de regular su tenencia responsable y el bienestar animal, en este caso a través de Cotryba en el marco de la ley 18.471 “Tenencia Responsable y Bienestar animal” y se cumple con los máximos estándares de tenencia responsable. Por eso en esta actividad nuestros canes tienen chips, tienen controles veterinarios regulares, carnet de vacunas al día, un servicio Veterinario en cada Canódromo -en el cual se toma el Ritmo Cardiaco, temperatura y un control físico- donde si el animal no está en perfectas condiciones no compite.



Cada Galgo en su hogar es un integrante mas de la familia por eso lo tratamos como tal con una alimentación balanceada con ejercicios que asegura que este gran atleta desarrolle un una pista su potencial.



El Galgo Puro de Carreras nació genéticamente para correr, por eso es que se desarrolla en esta actividad. Una prohibición es quitarles la libertad y condenarlos a una vida sin alegrías donde este hermoso animal sufriría en su desarrollo físico, dado que al no poder realizarse como lo mandata su composición genética se volverán tristes, correr es su esencia y libertad.

En Uruguay un galgo tiene un costo como el de otras razas, la diferencia es que el es un atleta de la velocidad. En La totalidad de denuncias realizadas este año no hubo sola denuncia de maltrato de un galguero, lo indicó el director de Cotryba. Estamos seguros que como sociedad, si compramos un animal cualquiera sea su raza, se cría con cariño respeto y cuidados y nuestro máximo esfuerzo es contenerlos siempre. Algunos perros son de caza, algunos de exposición, otros lo pueden ser en trabajos con animales en el campo, otros son unos genios con competencias de salto y obediencia y en el cross canino que propone un refugio; no veo el maltrato en estas actividades. ¿Porqué se ve solo la paja en el ojo ajeno o por qué solo se maltrata una raza de perro cuando todos son deportistas?



Pregunto; ¿van a prohibir algo por el capricho de unos pocos y así condenar a muchos animales que se ganan cada cariño?