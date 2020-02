CARP, CARU.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Comisiones Administradoras del Río de la Plata y Río Uruguay, fueron creadas en el Tratado del Río de la Plata y Estatuto del Río Uruguay, para la administración de los asuntos que se plantearan en las relaciones de Uruguay y Argentina, en sus cursos.



Las comisiones las integraban 5 delegados por cada parte.



Uruguay, designó funcionarios del Estado, cuyas tareas estaban relacionadas a actividades en los ríos. No recibían ningún salario extra por estas tareas, salvo viáticos por traslados.



Posteriormente, los cargos fueron nombrados por designación política, por compensación, amiguismo a los que no habían logrado lugar, con salarios en dólares, dejándose de lado, el principio de que debían guardar una relación de conocimiento y experiencias vinculadas a sus tareas en organismos del Estado.



Este proceso, cambió experiencia y conocimientos, por soluciones personales a políticos fracasados.



El político participante, podía aprovechar para poder resaltar sus virtudes y resurgir con posibilidades que superar magros resultados electorales anteriores.



Esta modalidad, fue haciendo necesaria la mayor independencia posible. Ello provocó incluso, la eliminación de la Dirección que centralizaba las actuaciones de las Comisiones, quedando así liberadas, bajo la batuta de los propios delegados.



La llegada del Frente Amplio al gobierno, en su apetito de participación remunerada en cargos políticamente designados, agravó este proceso. La CARP por auto decisión en 2013, se declara administradora directa de las recaudaciones por peaje en el Canal de Martín García.



Desde ese tiempo, ha sido dificultoso conocer estadísticas de paso de buques, así como montos de las recaudaciones.



El movimiento en el Gran Rosario (RA) permite suponer que en M. García las recaudaciones suman varios millones de dólares, cuyo destino no se conoce.



En tanto en la CARU aparece un crecimiento en asesorías y servicios de apoyo, con nombramientos de funcionarios, con vinculación frente amplista sustituyendo tareas de organismos del Estado.



En prensa argentina se hacen fuertes cuestionamientos por auto disposición de atribuirse 8.500 US$ los delegados, lo que considero no un abuso, sino una indecencia. A ello se agrega faltante de pagos por dragado y mantenimiento en cifras millonarias en dólares. Manejo de economías en ambas Comisiones, que merecen un mejor conocimiento de gestión.



Como frutilla de la torta, el Presidente del FA, reclama ofendido, que no se han incluido estas Comisiones en cargos ofrecidos por el nuevo Gobierno.

El cometido de las mismas, no es justamente de contralor económico como los Entes del Estado, sólo se trata de una pretensión de evidente lujuria política, bien remunerada de ponderada presencia.