@|La CARP, es decir, la Comisión Administradora del Río de la Plata, fue constituida por el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo con el propósito de que ambos países encontraran en ella el lugar propicio para dialogar, resolver diferencias, evitar fricciones, efectuar estudios y tomar medidas conducentes a resolver los distintos problemas comunes relativos a ese curso fluvial (V. del suscrito: El Estatuto del Plata, Montevideo 1978.p.71).



Lamentablemente, se están generando, en esa Comisión, controversias que contradicen ese propósito y que son causadas por desaciertos de la delegación uruguaya ante la misma que paso a exponer.



1.- Cuando trascendió que el Presidente de la delegación uruguaya ante la CARP sostenía que esa Comisión había autorizado el dragado del canal de acceso al puerto de Montevideo a 14 metros de profundidad y que ello había dado lugar a un convenio entre la ANP y la CND para proceder a ese dragado; la delegación argentina, en una nota muy didáctica dirigida a su par uruguaya, le indicó las normas aplicables y, como nuestro país, cuando presentó la solicitud y el proyecto ejecutivo para ese dragado lo hizo a 13 metros de profundidad hasta el kilómetro 54, y que luego se había aceptado un cambio de trazado a esa profundidad que llevaba el canal hasta el kilómetro 57. Obsérvese el enorme error que implica que el Presidente de la delegación uruguaya ante la CARP insistiera que se había autorizado esa profundidad cuando eso no era correcto y, obviamente, el malestar que causó a nivel de su contraparte.



2.- Con respecto al emisor subacuático de aguas cloacales correspondientes a las cuencas de los ríos Matanzas y Riachuelo de Buenos Aires que, próximamente, estará arrojando a las aguas del Río de la Plata 2 millones 300 mil metros cúbicos de esos efluentes por día; primero, el presidente de la delegación uruguaya ante esa comisión, dijo que el tema estaba laudado y que de ninguna manera ese emprendimiento iba a contaminar el Río, por el contrario. Luego de que trascendiera la prédica que seguimos con el Embajador Orlando, basada en datos científicos de enorme solidez sobre el riesgo de severo impacto ambiental, comenzó a mutar y presentó ante la CARP una nota proponiendo constituir un comité de expertos para efectuar el monitoreo permanente de la calidad de esas aguas. Al respecto nos opusimos, porque hacer ese monitoreo antes de que comience el funcionamiento del emisor no tiene sentido y después sería demasiado tarde, porque para cambiar el sistema de tratamiento de esas aguas se requeriría parar el vertido, lo que es prácticamente muy difícil de realizar. Como era de prever, la delegación argentina se opuso a esa iniciativa, pero ahora, con el aval del Ministro de Ambiente, se va a reiterar ese planteo, lo que va a generar la misma respuesta y un mayor malestar.



3.- Con respecto al otro emisor de aguas cloacales, el Berasategui, la delegación uruguaya sostuvo que no se había completado el régimen de consulta previsto en los arts. 17 y ss. del Tratado y la respuesta fue contundente, por nota del 1° setiembre pasado, la delegación argentina probó lo contrario y manifestó su malestar expresando: “preocupa a la Delegación argentina que se pretenda desconocer lo aprobado oportunamente en el seno de la CARP”.



A mi también me preocupa y me extraña que no le preocupe al Gobierno que voté.