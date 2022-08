Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Si bien siempre ha habido una empresa frenteamplista que les hace las encuestas a los integrantes del FA, ahora yo me pregunto: ¿en qué se basaron los encuestadores para subir el puntaje de aprobación de Carolina Cosse a 51 %, si no hizo nada que suba o baje su puntuación?



No arregló las veredas. No podó los árboles. No barrió las calles. No hizo veredas en barrios alejados del Centro. No terminó de pintar los postes de los semáforos. No tapó los letreros por el Sí, del plebiscito por la LUC.

Como montevideano, no veo nada que haya hecho que corresponda a su gestión como Intendenta.



Señores encuestadores: recapaciten y pónganse las pilas.