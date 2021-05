Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|A pesar de la antojadiza duda de algunos escépticos, o de la negación veleidosa de otros que creen sentirse iluminados y ser más inteligentes, la universalidad científica no tiene dudas en afirmar que la única salida que tiene la sociedad de superar este trance pandémico y salir adelante, es la vacunación.



Hoy es una carrera, casi una huida hacia un futuro cercano, sin saber siquiera dónde está la línea de llegada, ni cuándo ni cuántos llegaremos. Porque si nos alcanza antes, algunos podremos quedar en el camino.



Hoy el gobierno, las autoridades sanitarias, los servidores de la Salud, la Policía y las FFAA se han comprometido en comandar esta silenciosa lucha contra el terrible Covid-19, ahora acompañado por mutaciones que aparecen casi con saña, con mayor virulencia.



Sin embargo, sin avizorar aún una luz al final del oscuro momento, quizás, más temprano que tarde, nuestra sociedad llegará. Pero será paulatinamente, de a poco o en pequeños grupos; y aún, quiénes hayamos cumplido con todas las instancias requeridas de la vacunación, deberemos mantener los cuidados hasta que llegue, porque falta tiempo aún, el final.

Será en esta etapa previa a la consolidación de la inmunización de rebaño que la humanidad deberá usar una herramienta, casi un arma, para lograr dar el golpe de gracia al inesperado e indeseado flagelo y ese será el “carnet sanitario”.



Las autoridades lo implantarán, la sociedad lo considerará beneficioso, lo aceptará y lo aplicará.



Será en ese momento, en que aquellos que supusieron tener la veleidosa verdad, recibirán el rechazo social que no les impusieran a su tiempo las autoridades respetuosas de la “libertad”; y cuando la vida vaya retomando sus rutinas, esos reacios del comienzo ahora protestarán porque no podrán asistir a una función de cine, teatro o ballet, estar presentes en un espectáculo deportivo, entrar a un restaurante, hacer ejercicios en su gimnasio, tomar un café en su bar acostumbrado y hasta quizás ascender a un ómnibus interdepartamental, ni que hablar que no podrán viajar a ningún país si no poseen el “carnet sanitario” que acredite que están vacunados y no tienen riesgos de contagiar a sus congéneres.



Por aquello de que “la Justicia tarda pero llega”, ¿no sería mejor dejar de lado remilgos caprichosos y aplicarse la vacuna ya?; solidarizándose así con todos los uruguayos, ayudando entonces a la sociedad a lograr salir de este difícil trance.