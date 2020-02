Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

(|El pasado martes 21 de enero, fuimos al Antel Arena a ver un espectáculo de carnaval.



Lamentablemente debo decir que no se escuchaba bien. No lo pudimos disfrutar.



No sé si el problema es la acústica del lugar o del encargado del sonido. ¡Una pena!