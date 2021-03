El carnaval ya pasó pero...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Se caen las caretas y el PIT-CNT muestra su verdadera esencia, en donde, claramente, vemos que su prioridad es la política partidaria. Prisioneros de su ideología totalitaria comunista, se ahogan en su propio veneno, y ya no pueden sostener que su principal objetivo son los trabajadores.



Vayamos a los hechos. Todos hemos visto la aberrante reprensión ciudadana contra la Policía, por lo que esperábamos, como mínimo, el reconocimiento y las medidas de fuerza que normalmente se toman desde esta central cuando el trabajador agredido es de cualquier otro gremio.



En su lugar, vimos un timorato tuit del presidente del ente, Sr. Fernando Pereira, en el que hacía una especie de reflexión, con el propósito de explicarles a sus afiliados que detrás de un policía, hay un ser humano. Insólito.



Aún no sabemos si el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y la Intersocial Feminista, tan proclives a salir inmediatamente en defensa de falsos relatos (como ser el episodio de la Plaza Seregni, por dar sólo un ejemplo), lo han considerado. Al momento no han pronunciado su apoyo.

Evidentemente, les resulta una tarea por demás engorrosa y comprometedora.



A esta altura, ya no quedan dudas de que todas estas Instituciones son un brazo genuflexo al servicio de la izquierda y nada más.



No conforme con esta grosera actitud y aduciendo que no pueden apoyar a un gremio por considerarlo “parte del aparato represor del Estado”, se dan el tupé de expulsarlos de la central.



Es insólito, porque es claro que el accionar de la izquierda hace uso, mejor dicho, abuso de las libertades que les ofrece la democracia, para provocar supuestas represiones y victimizarse.



La verdad es que el PIT-CNT no se merece tener entre sus afiliados a sindicatos que tienen como principal y único objetivo, defender a sus trabajadores. Espero que, por su dignidad, los sindicatos policiales y todos aquellos que se sientan identificados con esta segregación, les den la espalda y continúen su función manteniendo sus principios y luchando por sus objetivos.



Créanme, no necesitan del PIT-CNT. No los representan.