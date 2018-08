@|El pasado martes 7 de agosto, fui a cargar nafta a la estación Ancap de Avda. Luis A. de Herrera a la altura de Rivera. Pedí $ 1.000 de Súper y quien me atendió me preguntó si pagaría con tarjeta o en efectivo, dado que en éste último caso, solamente me podía despachar $ 800, aduciendo que “esa era la ley”.



Cargué $800, pagué en efectivo y apenas me devolvió el resto de $ 200, pedí que me cargara $ 200 adicionales, lo que el empleado hizo sin inconvenientes. Solamente que esta situación acarreó doble e innecesario trabajo (¿productividad?).



Por otra parte, cargo frecuentemente combustible en otra estación de Ancap y esa supuesta “ley” no se aplica: se puede pagar en efectivo sin ningún límite.



Alguna “autoridad” de Ancap, o quien sea, ¿podría aclarar esta incongruencia?