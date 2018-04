@| El sábado 14 de abril todos los uruguayos pudimos disfrutar en el puerto de Montevideo a las fragatas (buque escuela) de varios países de América, que participan en lo que se llama Velas de América 2018. La curiosidad fue que la única fragata que no se pudo visitar fue la nuestra, la de Uruguay, el Capitán Miranda.



Me parece vergonzoso que los uruguayos no pudimos visitar nuestra fragata, pero sí la de España, Chile, Venezuela, México, Argentina, Colombia, y Brasil. Yo intenté visitarla y se me prohibió aduciendo que estaba en una zona Naval.



Paradojas de este país. Espero que alguien explique porqué no se permitió.