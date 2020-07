Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Martes de julio en Montevideo, temporal de lluvia y viento afuera; pensamiento y reflexión, ocupan mi tiempo.



Marcando la agenda, partió en punta Raffo, con un programa claro, esperando con los “brazos abiertos” que alguien del oficialismo, le salga al cruce.



En la coalición oficialista, se disputan el centro de la discusión, algunos apelando a marcar “el acento” en los temas que importan, otro adolece de opinión y recuerda en forma por demás autosuficiente (y hasta pachequista) que “lo hicieron y lo volverán a hacer”, mientras la “invitada de turno” espera cualquier hecho “nacional”, para involucrarse en la tendencia “twittera”.



Preocupa la chatura.



Del otro lado, la contendiente, propone y propone y se “da de cara” contra un muro construido por la indiferencia ideológica y administrativa.

Hoy, ni las izquierdas son tan “zurdas”, ni las derechas tan “fachas”. La lucha más importante hoy de Raffo y su equipo está en dar la disputa cultural sobre las hegemonías de izquierda en cuanto al concepto de “Montevideo es y será del FA”.



20 puntos arriba, si... OK. ¿Pero, para qué? ¿Para seguir haciendo lo mismo?

La mano en el “zoronca” y la reflexión sincera: ¿Se puede circular bien por las calles? ¿No se inundan?, ¿están bien iluminadas? ¿limpias?

Lo que claramente se ve, es que la coalición gobernante toma la Intendencia y sus Municipios como centros de poder, similar a las formativas de un cuadro de “fobal”. Afuera quedan las buenas prácticas administrativas, la promoción activa de la economía departamental, la integración regional, territorial y barrial.



El lector inteligente, se da cuenta y de la gran dicotomía: capacidad vs doctrina.



Es imperioso ganar otra vez Montevideo, dicen y tiemblan con solo pensar en cargar con el fiambre de una “doble derrota”, tanto en el aspecto electoral, programático y fundamentalmente… emotivo.

En 2004, Uruguay decidió marcar un cambio. ¿Estaremos en los albores de un nuevo cambio? A 3 meses de la elección, hoy emerge una alternativa más que válida y equitativa. Raffo “pide la pelota”.



La clave entonces, pasa por sintonizar con la población, en frecuencia de capacidad, de propuestas y no en adoctrinamiento político a ultranza.

Mi estimado lector... capacidad vs doctrina es el dilema...