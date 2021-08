Caos vehicular

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La Intendencia de Montevideo no cumple con ninguna de las funciones asignadas para satisfacer adecuadamente las necesidades de sus habitantes.



En particular, respecto al tránsito y afines, la preocupación está en instalar radares, fijar límites de velocidad ilógicos y cobrar multas de montos del orden de la mitad del salario mínimo y recaudar lo más posible.



Pero no se hace nada en relación al ordenamiento general, la planificación y afines. A vía de ejemplo:



* Semáforos descoordinados por todos los barrios de Montevideo.

* Incumplimiento de disposiciones de circulación parte de vehículos de transporte colectivo, motos y bicicletas fundamentalmente.

* Ausencia de inspectores de tránsito que verifiquen que las normativas se aplican debidamente.

* Aceptación de que "con el pica pica vale todo" y vehículos en infracción por todas las calles de la ciudad.

* Flechamiento caprichoso de calles, sin ningún sentido de aporte a la mejora de la circulación.

* Tratamiento poco adecuado de funcionarios de la Intendencia en el área respectiva, si uno va a hacer planteos o reclamos o descargos. Ellos siempre tienen la razón.

* Calles bloqueadas por utilización de espacios por obras en construcción.

* Calles "levantadas" durante largos períodos de tiempo, sin que se vean avances de ningún tipo.

* Por supuesto, las calles están lejos de un mantenimiento apropiado.

* Etc. etc.



No tiene sentido el costo de la patente de rodados como forma de retribuir por servicios que no son prestados.