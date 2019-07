Caos en Tres Cruces

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Si hubo un caos que terminó en un susto y nada más. Pero ocurrió cuando un Conductor de un bus interdepartamental al retirarse de la terminal, ve que en su unidad hay una persona armada con rehenes. Solo el lo vio pero se puso en marcha un operativo de seguridad que nada encontró en el bus.



Está situación de tensión llevó a detener servicios que llegaban y salían de la terminal. El conductor fue conducido a declarar y por lo trascendido, el fiscal le mandó a hacer un estudio psicológico. En el transcurso de las horas se fue sabiendo que tenía problemas con su pareja y aparecía otra en el medio. Fue tal su desborde que inventó está historia.



Hay preguntas a hacer: ¿la Empresa sabía que su trabajador no estaba bien?, o ¿su compañero lo sabía o no? ¿Lo ocultó para no perder el trabajo? ¿La Empresa tiene departamento de Recursos humanos o solo se limita a sancionar? ¿No se les realizan tests Psicotécnicos a los conductores? ¿Esto es confiable? ¿Un psicólogo en una visita evalúa correctamente al trabajador? ¿El trabajador dice su verdad o miente para no perder kilómetros?



Muchas preguntan surgen, justo en estos días que el transporte carretero de pasajeros está en la mira por dos accidentes con heridos y un fallecido.



¿Este trabajador volverá a trabajar?



Hay trabajos con riesgo como el manejo y es mayor cuando se llevan pasajeros que dependen de una solo persona. Pero no olvidar que también que es un ser humano y detrás de su fachada de conductor, también hay vida. A no cerrar los ojos, todo lo que ocurre ayuda a mejorar.