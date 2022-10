El caos del mutualismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Es sin duda uno de los principales problemas sociales de la población nacional que sufre innumerables retrasos y esperas por consultas médicas, cirugías, estudios, etc.



La situación es tan caótica, que hay casos de personas que tienen indicada una intervención quirúrgica, teniendo que esperar turno a pesar de las molestias que su dolencia les provoca, haciendo cola despiadadamente tratando de ser atendidas antes de tiempo.



Si bien es cierto que las enfermedades graves son las que tienen prioridad y es una razón valedera, tampoco puede ser que se tenga que padecer de este modo porque el mutualismo ha absorbido más gente de la que puede atender, sin la infraestructura adecuada o sin el personal médico, de enfermería, etc. que son necesarios para una correcta atención del paciente.



Los motivos que llevaron a esta situación pueden ser muchos, pero ninguno justifica que nuestra población - de cualquier franja etaria - tenga que penar física y psicológicamente esperando lo que fue prometido cuando se asoció, tomando en cuenta además todos los aportes que los uruguayos hacemos al sistema para que justamente no haya discriminación y sea igualitaria la atención para todos.



A veces parece que el enfermo tiene que llegar a ser la mínima expresión de lo que era, para ser tomado en cuenta.



Por otro lado, tenemos a los seguros privados de salud, de los más caros del mundo, para una población que salvo excepciones, no reciben ingresos en proporción al costo que significa.



La mayor parte de las veces, es gente que se aprieta el cinturón prescindiendo de cosas y optando por no tener otras, para poder tener un servicio de salud que es irrefutablemente mejor que el mutualismo.



A este sector de la población asociado a los seguros de salud, para muchos privilegiado, no le es indiferente que existan compatriotas que no puedan contar con el servicio médico que merecen.



Es para la mayoría, una situación vergonzante.



Recuerdo a mi progenitora diciendo “Hay que ahorrar para la salud”, sin gastar en cosas superfluas que hoy se ven en nuestra sociedad como básicas e indispensables que se tienen que tener en la vida. La enfermedad de mi madre de años, demostró la sabiduría de su pensamiento.



Es menester que el mutualismo logre con todos los elementos humanos, tecnológicos y materiales que tenga a su alcance, auditorías y personal idóneo, una mejora sensible en su gestión para beneficio de todos en lo que a este derecho humano se refiere.



Nuestra población merece este esfuerzo para lograr una calidad de servicio que se ha visto tan dilatada, a pesar del profesionalismo de quienes integran su staff médico, de enfermería y diversos servicios.



El Estado deberá asimismo hacer su aporte, cumpliendo con su deber de velar por sus gobernados y colaborando en todo lo que se requiera para llegar en breve plazo a la meta establecida.