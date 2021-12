Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Los seres humanos nos hemos convertido en caníbales. Pero de sueños, de la felicidad del otro. De la paz.



Robar así una vida ajena, de un joven, de un niño, de otro ser humano te convierte en un caníbal. No sólo matas a otro ser humano, te matas a ti mismo, matas los sueños, los ideales, la felicidad de una familia y de la sociedad en todo su conjunto.



No se puede entender cómo una persona le quita la vida a otra. No se puede entender... pero duele, aunque no sea conocido directamente. Duele esa vida a toda la sociedad.



Por él (Lucas Zanolli), por el que asesinó y por todos. Ya que surge esa pregunta tan dolorosa, que lastima hasta lo profundo del alma: ¿en qué nos estamos convirtiendo?