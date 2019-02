Candidaturas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Ya empieza el carnaval electoral y el pueblo no para de enviar mensajes a la clase política.



Un señor Ministro se tuvo que bajar de la candidatura para Presidente de la República, al darse cuenta que le daban la espalda hasta sus propios compañeros, mientras que otros añosos líderes históricos, son empujados por su propia colectividad para que se presenten y encabecen listas, como si fueran una locomotora que lleva enganchados a infinidad de vagones, tripulados por candidatos de segundo y tercer orden, los que a pesar de no tener votos aspiran a aprovechar el envión y luego dirán: “me eligió el pueblo”, pero que si no fuera que los remolcan nunca llegarían a destino.

Existe como una desesperación por renovar mandatos, de muchos de los que han tenido responsabilidades de gestión, lo que no está claro si es por vocación de servicio, porque no tienen aptitudes para hacer otra cosa o porque necesitan conservar los fueros que los pongan a resguardo de los curiosos.



Un connotado dirigente político, idolatrado por unos y denostado por otros, dijo sentirse orgulloso de que hubieran pocos profesionales del derecho en el parlamento, la consecuencia fue la aprobación de infinidad de leyes inconstitucionales; es como si para atender los enfermos en un hospital se prescindiera de los médicos y luego se pretendieran resultados.



Difícil tarea la que tienen por delante los uruguayos, la de separar la paja del trigo, durante este año electoral, donde se juega el futuro no sólo del país sino el de las personas que lo habitan y el de las próximas generaciones.



Mucho se habla de logros de la gestión que finaliza, pero alcanza con rascar un poquito para advertir que bajo la superficie todo sigue igual, sólo pequeños retoques dan un barniz de nuevo para que nada cambie en realidad.



Falta saber si las reformas que prometen quienes quieren ser los sucesores, son un giro apreciable o solo una delgada capa de maquillaje.