Los candidatos

@| “Sepan que tendremos en cuenta sus opiniones y no lo vamos a defraudar”. Así termino el programa “Séptimo día” ofrecido al público por La Tele, canal 12, el domingo próximo pasado.



Y estas palabras, más o menos textuales, fueron dichas por el conductor del mismo, el periodista Sr. Nelson Fernández.



Me aferro a lo dicho y, habiendo esperado con mucho interés este programa, máxime que no son tantos los que nos ofrecen a quienes nos gusta debatir sobre la política, he de comentar, siempre buscando sumar, que algo defraudados quedamos y por ello me permito hacer algunas puntualizaciones.



Excelentes las intervenciones de nuestros tres principales candidatos a presidentes en las próximas elecciones. Seguros, informados, generosos en su entrega de planes a futuro. Destacado especialmente, le diría si no fuera quizás faltarle el respeto dada su posición actual, “como has crecido, muchacho!”, al doctor Luis Lacalle Pou. Supo responder con dignidad y fuerza cada una de las preguntas que se le hicieron, hasta atajando al periodista cabeza del programa toda vez que este quiso interrumpirle un pensamiento que estaba desarrollando. Si lo quisieron poner “contra las cuerdas”, supo salir airoso con respeto por el público y el adversario, cuando quisieron tildarlo de “Macri” y respondió que entonces el oficialismo serían los “Kirchner” y él no debía ni quería faltarle así el respeto a los que no pensaban como él. Brillante, con talla de estadista a futuro sin duda!



También el Economista Ernesto Talvi supo estar a la altura de las circunstancias, demostrando una y otra vez con sus respuestas, le tocó ser el primero y seguramente la ansiedad del equipo periodístico le jugó algo en contra ya que lo “acribillaron” a preguntas!, que está más que preparado y capacitado con su equipo para ponerse al país al hombro y mostró su compromiso sobre todo en el tema educación que seguramente será la llave para mirar hacia adelante con mucha esperanza.



Quedó en el último lugar el Ingeniero Daniel Martínez, privilegió fortuito que, sin embargo, en nada opaco lo vivido por los dos anteriores contendientes que, a mi entender, se lucieron amplia y cómodamente en las respectivas entrevistas. Quizás, el hecho aparentemente afortunado de tocarle ese turno y conocer las performances de los otros dos candidatos, le jugó algo en contra porque se lo vio más estresado y también apareció más cansado el equipo periodístico. Destaco, de cualquier manera, su moderación e interés en tender puentes en procura del bien común.



A rescatar: creo que tenemos por delante una interesante campaña política en pro de la próxima elección presidencial, con tres candidatos que demuestran poder sacar adelante el Uruguay que se nos viene.



A rescatar también el equipo de periodistas, muchos de ellos jóvenes, a quienes si me gustaría pedirles hicieran sus intervenciones y dejaran hablar a los entrevistados sin cortarles tanto las respuestas de modo tal de que podamos toda la audiencia sopesar bien lo dicho, ya que, se sabe, no es fácil ser frenado en un razonamiento y o pensamiento y poder “retomar el hilo” sin perderse, por inteligente que se sea o entrenado que se esté.



Felicitaciones al canal que nos ofrece esta posibilidad que esperaremos con ansias cada domingo para poder decidir libremente y con buen conocimiento de causa a quienes confiaremos nuestro querido Uruguay!