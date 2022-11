Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En relación a este tema, como es notorio, se vienen mencionando nombres de posibles candidatos en los partidos de la Coalición.



En particular voy a referirme al Partido Colorado donde han sugerido algunos nombres de los diferentes sectores. Sin ánimo de desmerecer a nadie y de manera personal, pienso que el Partido tiene un candidato natural por su experiencia, trayectoria, capacidad y persona de bien (Intendente, Diputado, Senador y Ministro).



El Ministro Tabaré Viera fue quien consolidó la contundente presencia del Partido Colorado en Rivera en sus dos períodos de Intendente. Esto es de una trascendencia enorme, es el único Departamento Colorado. También se ha lucido como parlamentario con sobriedad e inteligencia.



Hoy día, como Ministro, también lo está haciendo muy bien sin dejar de tener en consideración que es un cartera que depende de factores externos por estar directamente condicionado con el clima, tipo de cambio, devaluación, inflación, etc.



El Sr. Tabaré Viera es un político clase A que si bien, a mi criterio, es el candidato natural del Partido, si se pensara en una fórmula de coalición su presencia brindaría una importante garantía, sea cual sea la misma.



Sin ninguna duda puede haber otros candidatos, pero dada la trascendencia e importancia que tendrá la futura elección, hay que minimizar los riesgos con postulantes que no tengan la experiencia política que se requiere para dicha instancia.